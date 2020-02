Tip: Během února bude v nabídce také menu z polární tresky. Z nabídky: Turbot na páře s omáčkou z květů a listů z lichořeřišnice a fava fazolkami Tian z bretaňského humra Cena za pětichodové menu činí 1950 korun. Adresa: Kampa Park Na Kampě 8

Loni v září se stala Praha a speciálně Pražský hrad místem setkání VIP klientů společnosti Louis Vuitton, která do české metropole pozvala své nejlepší zákazníky z několika desítek zemí. Závěrečná galavečeře pro 150 hostů se konala ve Vladislavském sále (ten byl poprvé v historii pronajat pro soukromé účely). Samotnou realizaci menu dostala na starost restaurace Kampa Park, která je vyhlášená i svými cateringovými službami. Nyní získal Kampa Park svolení, aby pokrmy nabídl také svým hostům. Speciální slavnostní pětichodové menu se bude podávat jen čtyři dny, a to od 19. do 22. února.

A co bude na talířích? Jako první se servíruje gazpacho z rajčat "Býčí srdce" v jehož středu je malé množství okurkového gazpacha, přičemž toto zajímavé chuťové duo doplňují libečkovo-hořčicová emulze a libečkový olej.

Jako druhý předkrm se podává tian z bretaňského humra. Tedy jinými slovy zámotek marinované a pečené ředkve naplněný svěžím a šťavnatým humřím masem. Vše je pak doplněno barevnými květy macešek a dochuceno nepálským pepřem Timut, který má lehký citrusový nádech. Celkové vyvážení nasládlých a nakyslých tónů lahodnému masu skvěle sluší.

Hlavní chod obstará divoká kambala s fava fazolkami, raviolami s pórkem a především dvojkombinací unikátních omáček, připravených zvlášť z květů a zvlášť z listů lichořeřišnice.

Na závěr se podává hned dvojice dezertů, a sice jahody v ibiškové omáčce a pak profiterolka plněná slámovou zmrzlinou s akátovým medem a mandlemi. Pokud vás menu nezláká, ze zimních novinek Kampa Parku můžeme doporučit mořského vlka s omáčkou ze tří druhů kaviáru, jelínka sika s dýňovými noky, s foie gras a s omáčkou z červeného vína či pečenou křepelku na medu s bramborovým pyré ochuceným lanýži.