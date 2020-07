Nebýt koronaviru, na Tokio by se nyní skrze televizní obrazovky díval celý svět. V pátek tam měla začít 32. letní olympiáda. Globální pandemie nicméně rozhodla, že noví hrdinové sportovního světa letos nepovstanou, hry se o rok odložily. Pořadatelé, sportovci i olympijský výbor sčítají ztráty z toho plynoucí. Ty japonské jdou do miliard dolarů. Vzhledem k dosavadnímu průběhu pandemie přitom není vůbec jisté, jestli se situace příští rok nějak výrazněji změní a hry se uskuteční. Kdyby se nekonaly ani v náhradním termínu, ztráty v tuto chvíli odhadované až na šest miliard dolarů by vyskočily mnohem výš.