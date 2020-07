Představte si, že přijdete domů a zjistíte, že ve vaší kuchyni je cizí člověk a snaží se vám vnutit produkt své firmy. Chcete ho vyhodit, ale vyrazit ho z bytu se nedaří. Pořád sedí v předsíni a při každém vašem příchodu vám opět vnucuje své zboží. Ale nejen to: aby se mu to nepovedlo, pokaždé musíte důrazně říct NE! Kdybyste to totiž neudělali, při příštím návratu domů by tam sice možná chlap už nebyl − ale vy byste zjistili, že ten nechtěný produkt je váš se všemi důsledky, které z toho vyplývají.