Zacházet se surovinami a zdroji tak, aby v oběhu vydržely co nejdéle a v co nejlepším stavu − takový přístup je podle Soni Jonášové klíčový jak pro hospodářský rozvoj, tak pro udržitelný a konkurenceschopný byznys. "To platí o materiálech, vodě i půdě − světové zásoby mají své limity a v některých již dosahujeme na dno," říká žena, která před pěti lety založila Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN). Tato nezisková nevládní organizace ukazuje českým firmám napříč obory, jak prosperovat bez produkce zbytečného odpadu. Mezi její klienty patří firmy z oblasti energetiky, textilního průmyslu, gastronomie či designu.