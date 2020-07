Nejrozšířenějším typem 3D tiskárny jsou stolní zařízení, která v Česku proslavil zejména Josef Průša. "V současnosti ale nabírá 3D tisk nový směr − už to není jen záležitost výroby jednotlivých předmětů, ale existují i stroje, které jsou schopné vyrábět stovky až tisíce produktů za den," říká Ondřej Štefek, spoluzakladatel a provozní ředitel společnosti 3Dees Industries, jež dodává 3D tiskárny a materiál do nich. V budoucnosti se podle něj různé typy průmyslových firem spojí do spolků, které si budou díky propojeným 3D tiskárnám navzájem pomáhat s výrobou. Svoji volnou tiskovou kapacitu rovněž nabídnou e-shopům, na nichž si zákazníci budou moci sami navrhovat zboží.