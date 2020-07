I jednodenní služební cesta do zahraničí v rámci Evropské unie bude od konce července znamenat pro zaměstnavatele nové povinnosti. Vyplývají z evropské směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí, která platí od roku 1996. Od té doby prošla několika novelizacemi. Tu zatím poslední, z roku 2018, musí členské státy implementovat do národní legislativy do 30. července. Česko využilo této lhůty až do konce. Souhrnná novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti totiž nabývá účinnosti právě v tento den. Zaměstnavatelům i pracovním agenturám přináší navýšení administrativy.