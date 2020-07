Přesun manažerů do on-line byznysu a přibývání ženského elementu v čele firem, to jsou hlavní znaky nejvýraznějších personálních změn uplynulého čtvrtletí. Žebříček deseti nejzajímavějších přesunů ve vedení českých firem sestavuje ve spolupráci s časopisem Ekonom společnost Bubenik Partners, a to z desítek veřejně ohlášených změn. Hlavními kritérii pro zařazení do top desítky jsou velikost řízené firmy, rozsah odpovědnosti svěřené manažerovi, komplexnost odvětví a také světový kontext.