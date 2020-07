Tipli byste si, že novodobému Fiatu 500 je neuvěřitelných třináct let? A pořád patří mezi vizuálně přitažlivá miniauta, vhodná hlavně do města. I když zvenčí byste to sotva poznali, na malém Fiátku je přece jen něco nového. Od letošního roku do modelové nabídky "pětikila" přibyla hybridní varianta. Dává to logiku, městské vozy jsou pro hybridní pohon jako stvořené. A i když použitá technologie ve Fiatu není ničím převratná, díky ní lze v některých evropských městech splnit přísné požadavky na ekologičtější provoz a odpadá nutnost platit za vjezd do centra.