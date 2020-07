Největší vyhazov v dějinách automobilového průmyslu. Henry Ford II. se zbavil Leeho Iacoccy. Jeden z duchovních otců Mustangu nebo Escortu se ocitl na dlažbě. Vyvrcholil tak jeho spor s "dědicem" automobilky a pokračovatelem rodu. Dlouhodobě byly veřejně známé jejich rozepře. V pondělí 13. července tomu bylo 42 let, co ta zpráva šokovala korporátní Ameriku. A z dnešní perspektivy zároveň taktéž nakopla Iacoccovu kariéru o stupeň výš. Do kategorie manažerská superhvězda. Lee Iacocca totiž během několika následujících měsíců dostal laso od konkurenčního Chrysleru a záchranou krachující automobilky si zajistil místo v učebnicích. Za tímto zápisem do dějin přitom na začátku stála výpověď.