Náročná manuální činnost spočívající především v práci s lopatou a krumpáčem. Brutální podmínky v podobě padesátistupňových veder a vysoké prašnosti nevadské pouště podporované permanentní dynamitovou palbou odstřelované skály. Nevábné zázemí v narychlo sflikovaných příbytcích z vlnitého plechu. Plat? Padesát centů za hodinu, tedy čtyři dolary denně. Tehdy job snů a výplata živící celé rodiny. Píše se totiž rok 1930, ve Spojených státech zuří velká hospodářská krize a nezaměstnanost je na nezadržitelně rostoucí křivce, která za dva roky dojde téměř ke 25 procentům. V úterý 7. července to bylo 90 let, co se první dělníci pustili do budování Hooverovy přehrady na řece Colorado. Symbolu, který pomohl zkrotit nejen pravidelně rozvodňující se řeku, ale především nahlodat ekonomický úpadek tehdejší doby.