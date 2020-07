Co drží týmy úspěšných firem pohromadě? Snad vás nezklamu, když řeknu, že to není skvělá káva v kuchyňce, stabilní vysoký plat, firemní party ani zvučné jméno firmy. To vše může být pro lidi velmi příjemné, ale z praxe vím, že to nestačí. Šéfové si často lámou hlavu s tím, jak udržet tým pohromadě, a ještě k tomu nepřijít o jeho úspěšnost. Jakákoli skupina lidí je živý organismus, stále se mění a vyvíjí. To, že byl sehraný a úspěšný včera, neznamená, že bude i zítra. V čem je tedy zakopaný týmový pes?