Že se stravování na nádraží nemusí odbývat párkem v rohlíku či smažákem v housce, už třetím rokem Pražany i turisty učí Američan Martin Barry.

Původem krajinářský architekt z New Yorku po většinu své kariéry přetvářel zanedbaná místa a dával jim nové využití, vracel do nich život. Soubor restaurací pod širým nebem Manifesto Market do této koncepce zapadá. Opuštěnou plochu u autobusového a vlakového nádraží na pražské Florenci, kde se dříve povalovali jen bezdomovci a odpadky, přetvořil v místo setkávání a gastronomie.

Start-up nepoložila ani koronavirová krize. Zdržela sice expanzi do zahraničí, avšak uspíšila zavedení moderních technologií, díky nimž se už během května Manifesto vrátilo do zisku.