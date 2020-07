K chatové oblasti Větrné Kolo je to z vlakového nádraží v Chocni jen pár minut autem. Z asfaltové silnice sem vede úzká polní cesta a jedna z jejích odboček stoupá do stráně, kde jen tak bez plotu a branky stojí dřevěný domek. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o letní a víkendové sídlo v přírodě za městem. Živnostník, IT pracovník a tesař Pavel Černý tu však s rodinou žije celoročně. Už pět let a zcela nezávisle na energii z inženýrských sítí.