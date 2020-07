Musel to být zmatek, který je v moderní době nepředstavitelný. Taky jste si to říkali, když jste v hodinách dějepisu slyšeli, jak středověká Evropa zaváděla gregoriánskou reformu juliánského kalendáře? Šlo tehdy především o to zrušit a přeskočit deset dní − jenže zatímco třeba německé katolické země tak učinily podle papežského nařízení hned v říjnu 1582, Nizozemsko až dva měsíce poté a německé protestantské země až v roce 1700. Anglie pak až roku 1752, Švédsko 1753 a například Řecko a Rumunsko až po první světové válce. Úplný Kocourkov vládl v zemích Koruny české: Čechy oddálily skok o deset dní dopředu na leden 1584, ve Slezsku ale proběhl o týden později a na Moravě až v říjnu 1584! V Čechách se tak onoho roku slavily Velikonoce o čtyři týdny dřív než na Moravě.