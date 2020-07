Někde se usadíte a tam se množíte a množíte, dokud nevyčerpáte všechny zdroje, takže můžete přežít jenom tak, že se zas přesunete jinam. Jen jeden druh organismů na téhle planetě se chová úplně stejně − víte který? Jsou to viry. "Lidé jsou jako choroba, rakovina téhle planety − vy jste mor," říká ve filmu Matrix agent Smith hlavnímu hrdinovi jménem Neo. Pamatuji se, že když jsem tenhle film viděl před nějakými dvaceti lety poprvé, pustil jsem si ho hned dvakrát po sobě a myšlenka lidí ničících svou vlastní planetu se mě tehdy silně dotkla.

Aby bylo jasno, rozhodně si nemyslím, že jsme rakovinou Země. Určitě se k ní ale lidstvo jako celek nechová nijak láskyplně. Jestli chceme, aby byl svět i pro naše potomky slušným místem k žití, měli bychom to rychle změnit. Jak říká zakladatel katedry sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově Ivan Rynda, klíčem k lepší budoucnosti je více skromnosti. Měli bychom prý zavrhnout fetiš trvalého růstu, vždyť v uzavřeném prostředí vyčerpatelných zdrojů, jakým je naše planeta, je myšlenka nepřetržitého bobtnání našich ekonomik neuskutečnitelná.

Ekologie a udržitelného života se týká i hlavní téma tohoto čísla, které se věnuje energeticky soběstačným domům. Tyhle stavby, odstřižené od energií z inženýrských sítí, vyrůstají především na západ od našich hranic, v posledních letech se ale pár postavilo i v Česku. Asi vás překvapí, že hlavní motivací jejich stavitelů nejsou peníze. Tyhle domy vám je velmi pravděpodobně neušetří. Jednoduše proto, že je u nás velmi levná elektřina. Proč je tedy lidé chtějí? Jednak kvůli ekologii a pak také z bezpečnostních důvodů. Jak ostatně ukazuje koronakrize, systém, v němž moderní svět žije, je snadno zranitelný. Není od věci žít v domě, který není závislý na křehkosti naší energetické soustavy.

Přinášíme vám ale i řadu dalších zajímavých textů. Třeba o kurýrní firmě DoDo, která vyvíjí software předpovídající, co a kde si lidé budou kupovat. Anebo příběh českého hotelového manažera Martina Della, který si na Havaji na vlastní kůži vyzkoušel, jaký je to pocit, když si myslíte, že vás do několika minut zahubí výbuch jaderné střely.

Přeji vám hezké čtení a pevné zdraví.