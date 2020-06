Češi jsou národem náruživých čtenářů, podle dva roky starého průzkumu v průměru každý z nás přečte jednu knihu měsíčně. Víc toho v Evropě zvládnou přelouskat jen Britové a Skandinávci. Češi knihy ale nejen rádi čtou, oni je také rádi vlastní. Průměrná domácnost prý na poličkách skladuje úctyhodný počet zhruba 250 knih. Jestli chceme, aby v Česku i nadále vycházela kvalitní knižní díla, měli bychom tohle číslo o dost navýšit.

Domácí knižní trh utrpěl v posledních týdnech a měsících během pandemie koronaviru těžká zranění, ze kterých se bude dostávat hodně dlouho. A mnozí knihkupci a nakladatelé dost možná vůbec nepřežijí. Spoléhat na to, že bolístky pofouká a zalepí stát, by bylo naivní. Knihám v Česku nejlépe poslouží apetit českých čtenářů. Tak vzhůru do knihkupectví a utrácejte! A nejen tam, choďte i do divadel, kin a na koncerty, navštěvujte galerie a památky. Kulturní scéna napadená koronavirem vás potřebuje. A vy, ačkoli to možná sami netušíte, potřebujete kulturní zážitky. Filmy, knihy, písně nebo třeba jeden jediný pohled na obraz ve vás mohou nechat stopu na celý život. A mohou vám ho navždy proměnit. I proto jsme kultuře nakažené koronavirem věnovali tohle dvojčíslo Ekonomu. Protože chceme psát o tom, co je v životě opravdu důležité.

A prosím vás, až půjdete domů s tou taškou plnou knih, podpořte i hospody a stavte se v nich na nějaké to pivo. Třeba to od Stanislava Bernarda, známého to humpoleckého pivovarníka. Tenhle samorost s nezaměnitelným vzezřením i projevem se během posledních tří desítek let nesmazatelně vryl do české pivní historie. Jeli jsme si s ním do Humpolce povídat o dopadech pandemie na pivní trh, nakonec z toho je ale rozhovor o věcech mnohem subtilnějších, křehčích a také mnohem těžších. Třeba o hledání smyslu života a také o jeho konci.

V aktuálním Ekonomu ale najdete i spoustu dalšího čtení. Třeba o mizerně zajištěných IT systémech českých podniků, kterým trochu šikovní hackeři mohou zastavit průmyslovou linku od svého domácího počítače.

Přeji vám příjemné čtení