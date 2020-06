Martin Kodl stál v Česku u zrodu novodobých soukromých aukcí obrazů, první uspořádal na pražském Žofíně dokonce už v říjnu 1989, těsně před pádem komunistického režimu. Od té doby Galerie Kodl prodala obrazy za 3,5 miliardy korun, loni například za 636 milionů. Letos to ale i největší domácí prodejní galerie má těžké, protože koronavirová epidemie její rozlet přibrzdila. Kodl však zůstává optimistou a věří, že zájem o umění nakonec neklesne, a to ani pokud ekonomika zabředne do recese a lidé budou mít hlouběji do kapsy. "Stále více zámožných lidí totiž vnímá, že umění patří k životu, že je třeba je chránit a podporovat. Někteří zase chápou obrazy jako vynikající investici. Na rozdíl od akcií jsem nezažil, že by obrazy neudržely svou cenu," řekl galerista týdeníku Ekonom.

Co vlastně bylo nutné v minulých měsících zrušit a odložit?

Především jarní aukci, kterou jsme chystali na květen. Odložili jsme ji na listopad. Vedle toho jsme zrušili Letní výtvarný salon, který pravidelně představuje přední umělce současné scény. Stejně jako jiné galerie a muzea jsme měli pro veřejnost takřka tři měsíce zavřeno. Již instalovanou výstavu tvorby Alexandra V. Hrsky (jde o malíře, grafika a scénografa, pozn. red.) jsme proto představili alespoň na webu a Facebooku, komentovanou prohlídku mohli zájemci sledovat prostřednictvím videa.