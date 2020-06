Léto, stany, spousta kapel v rychlém sledu, filmy, k tomu trocha nezdravého jídla a alkoholu. Takovou kombinaci si v uplynulých letech dopřály podle průzkumu agentury NMS Market Research až dvě třetiny Čechů. Letos ale mají fanoušci festivalů smůlu − prakticky všechny větší hudební akce jako třeba Colours of Ostrava, Metronome nebo Rock for People se letos ruší. Důvodem je omezení počtu osob, které stát nařídil v rámci boje proti pandemii koronaviru. Do potíží se dostal prakticky celý hudební průmysl, do kterého podle iniciativy Za živou hudbu patří včetně hudebníků, dramaturgů, promotérů, zvukařů nebo výrobců nástrojů přes 130 tisíc lidí. Od května do konce září přitom festivaly obvykle generují většinu tržeb a ty jsou zároveň rezervou pro slabší část roku.

Za iniciativou Za živou kulturu stojí volné sdružení Česká obec hudební, v němž se spojily stovky hudebních spolků, firem i jednotlivců, aby sjednotily různorodý hudební průmysl ve snaze hájit jeho zájmy. "Hudební branže táhne za jeden provaz," říká Marek Vohralík, výkonný ředitel festivalové asociace Festas. Zároveň ale připouští, že hnutí je roztříštěné a je složité sjednotit postoje mnoha rozličných oborů − od těch kreativní po výrobní.

Interpreti kvůli nástupu internetu a ilegálního stahování přestávají vydělávat na albech a jejich tržby se stále více odvíjejí od koncertů.

Dotace pro dotované

Výpadek letní festivalové sezony je pro hudební branži zvlášť nepříjemný i proto, že interpreti kvůli nástupu internetu a ilegálního stahování přestávají vydělávat na vydá­vání alb a naopak se jejich tržby stále více odvíjejí od živých koncertů.

Že je proto potřeba skomírající umělecký sektor podpořit, uznala i vláda, která v dubnu schválila první záchranný balíček pro kulturu ve výši 1,07 miliardy korun. Na peníze ale měly vedle příspěvkových a regionálních organizací nárok jen ty subjekty, které v předchozích třech letech již nějakou dotaci dostaly. Ministr kultury Lubomír Zaorálek proto schytal kritiku za to, že tímto pravidlem de facto trestá soběstačné podnikatele.

Po jednáních s kulturní obcí proto vznikl na ministerstvech kultury a průmyslu druhý záchranný balíček, který schválila vláda toto pondělí. Je v něm jedna miliarda korun, z toho 900 milionů určených na dotace. Z této části mohou podnikatelé dostat proplaceno až 50 procent marně vynaložených nákladů na pořádání kulturních akcí, ale jen do výše pěti milionů korun. Podle Vohralíka dotace kvůli nízkému limitu pokryje u větších akcí přibližně jen pětinu potřebných peněz. "Bereme to tak, že je to alespoň nějaká pomoc, která nám snad pomůže přežít," říká Vohralík.

Pořadatelé ale upozorňují, že pokud se nezvýší maximální povolený počet osob na hromadných akcích, budou potřeba další peníze. V současnosti se může shromáždit na jednom místě maximálně tisíc lidí, případně pět tisíc, pokud jsou v oddělených sektorech. Na větší akce ale jezdí desítky tisíc návštěvníků.

Letošní ročníky velkých festivalů jsou prakticky všechny zrušeny, otázkou ale zůstávají samostatné koncerty. Ty se plánují měsíce, v některých případech i roky dopředu. "Chceme, aby pravidla byla rovná. Přijde mi absurdní, že na akcích pod širým nebem nemůže být víc než tisíc lidí, přitom nákupní centra jsou každý víkend narvaná po střechu, lidé žádné rozestupy nedodržují a přes klimatizaci tam proudí stejný vzduch," říká Vohralík.

Renata Povolná, vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví, ale namítá, že koronavirus se šíří hlavně v davu lidí na blízkou vzdálenost a při delším vystavení původci onemocnění. "Zatímco v obchodních domech se cizí lidé míjí v krátkém časovém intervalu, u kulturních akcí tráví na jednom místě delší dobu," vysvětluje Povolná.

Alternativní festivaly

Přes řadu zrušených akcí se ale kulturní život v Česku nezastavil úplně. Z hudebních festivalů se budou konat například Prázdniny v Telči, akce sestávající ze samostatných koncertů, z června na září se přesunul frýdecko-místecký charitativní festival Sweetsen. Probíhá také festival Tanec Praha. "Běží v Praze a dalších 17 místech v regionech a další etapy chystáme na podzim. Ale zásadní hvězdy zahraničního programu uvidíme až příští rok," shrnuje Yvona Kreuzmannová, ředitelka Tance Praha a viceprezidentka České asociace festivalů.

Také multižánrové Divadlo Archa muselo některá vy­stoupení zahraničních hostů zrušit, například kon­certy Jamese Blakea nebo Chelsea Wolfeové. Jinak ale řadu představení přehodilo na podzim a vzhledem k třímě­síční programové absenci bude netradičně otevřené i o letních prázdninách. Vynucenou pauzu divadlo využilo k tomu, že vytvořilo digitální platformu, na kterou přispívají svými projekty různí umělci spojení s Archou. "Tato platforma zároveň umožňuje publiku sledovat streamovaná představení partnerských zahraničních divadel a postupně na ní zveřejňujeme komentované záznamy představení z našeho archivu," uvedl ředitel Archy Ondřej Hrab.

Některé zrušené hudební festivaly zase provizorně organizují zkrácený program nebo on-line přenosy. Třeba ostravské Colours pořádají v červenci "nefestival" několika koncertů, Rock for People se zase spojil s on-line televizí Mall.TV, která na internetu vysílá živá vystoupení s kapacitou pár stovek diváků.

První na řadě

Zatím podnikatelé z hudebního průmyslu až na výjimky výpadky byznysu přežili, nicméně obávají se pokračování pandemie, která by už mohla být pro řadu z nich likvidační. "Hudební průmysl se musí spojit a co nejlépe se připravit na to, kdyby něco podobného zase nastalo. Kdyby se zvýšily počty nakažených, první, co se zakáže, budou větší akce," myslí si mluvčí iniciativy Za živou hudbu Alexandr Smutný.

Organizátoři festivalů by mohli v případě dalších omezení v budoucnu přejít na alternativy, které si vyzkoušeli v posledních měsících nebo je plánují na léto − tedy on-line přenosy či akce pro omezený počet lidí. "Určitě se budou hledat různé cesty, na druhou stranu to jde proti tomu, co děláme. Primárně chceme organizovat klasické letní festivaly, kam se jezdí se stanem a partou kamarádů užít si fajn víkend. Věřím ale, že následující festivalová sezona proběhne opět tak, jak jsme zvyklí," říká Marek Vohralík.