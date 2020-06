Drobné brunetce Anně Šenk bylo 23 let, když stála před svou první manažerskou výzvou − měla oznámit kurýrům snížení mzdy kvůli špatně naceněné zakázce. Měla strach, nechtělo se jí do toho, proto se rozhodla pro jinou strategii. Nejproblematičtější kurýry pozvala do kavárny, vysvětlila jim situaci a nechala je, ať si své odměny vypočítají sami. Vzali kalkulačky a za chvíli přišli s řešením. Bez stížností. Dnes je Anně Šenk 31 let a je expertkou na řízení kurýrů, která si svoje metody vybudovala stylem pokus omyl. Prošla postupně všemi odděleními v Dámejídlo.cz, vedla logistiku Rohlík.cz a poslední půlrok tráví v Alze.