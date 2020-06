Firmy se chystají na propouštění. Jak ale poznat, které zaměstnance může firma postrádat, aniž by se ohrozil její chod? Pomoci mohou personální audity. "Ovšem čekat od nich seznamy kandidátů na propuštění nelze," říká Petr Kmošek, který se věnuje personálnímu auditu více než 10 let. "Audit je vždy zobecnění. Chci, aby si firma také trochu zatápala, kdo by mohl být ten, bez koho se jí uleví." Chod podniku se podle něj zefektivní už v době, kdy do ní auditor vstoupí. "Všichni potřebují dělat, že dělají," říká.