Každá knížka o sourozeneckých konstelacích potvrzuje, že prostřední sourozenci to mají v životě těžké. Prvorození bývají samostatní, odpovědní a velitelští, benjamínci roztomilí a zábavní. Role třetího do party se hledá těžko. Mezi sesterskými modely koncernu Volkswagen − alespoň z našeho českého pohledu − vychází na Seat Leon. Golf je zasloužilý průkopník, kápo party a nositel rodinné prestiže, Octavia v Česku boduje domácím původem a stěhováckými dovednostmi. Ale co Leon?