Ať je na trhu pracovníků málo, nebo hodně, existuje jeden druh náborářů, kteří jich vždy vidí dost. A to i přesto, že je zajímají jen ti nejvýše postavení. Jsou to takzvaní headhunteři − lovci hlav. Konzultanti zaměření na hledání těch nejvyšších manažerů se totiž se svými nabídkami nezastavují u těch, kteří práci hledají, ale většinou právě naopak − směřují je na ty, kteří práci mají. Jejich kandidátské pole je tak mnohem širší než u náborářů nižších pozic a na rozdíl od nich musí využívat trochu jiných metod, aby spokojeně zaměstnané dokázali přetáhnout. Ke své delikátní práci potřebují čas, exkluzivitu a hodně peněz. Proč? Argumentují velikostí rizika, jaké firma nedbalým výběrem kandidáta riskuje. Pro někoho je headhunting předražená a zbytečná služba, pro jiného je to jediná cesta ke kvalitním odborníkům. A to i nyní, když je na trhu stále více nezaměstnaných − firmy totiž málokdy propouští ty nejlepší.