Po půlnoci se za recepcí v hotelu o stovkách pokojů schází na směnu několik lidí. Za pár hodin musí do počítače přepsat stoh registračních formulářů právě dnes ubytovaných hostů a odeslat je na cizineckou policii. Taková byla každonoční praxe většiny hotelů ještě počátkem března, k níž se s oživením turistického ruchu zase vrátí. A to i navzdory tomu, že se dnes ubytování rezervuje velmi často na pár kliknutí přes portály typu Booking.com nebo Trivago. A přitom by to mohlo fungovat jinak − třeba jako v amsterdamském hotelu CityHub, kde recepci ani nemají, natož aby se tam papírovalo. Hosté vše vyplňují on-line už při rezervaci, při vstupu do hotelu jen na terminálu potvrdí svůj příjezd. Nepřivítá je recepční, ale zážitkový manažer, zaměstnanec, jehož jediná specializace je, že rád mluví s lidmi. Jeho práce je probrat s hosty, co by je v okolí mohlo zajímat, a pokud chtějí, může jim zdarma vytvořit itinerář jejich dovolené.