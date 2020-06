Developer Egor Khlebnikov k životu sport podle všeho potřebuje − do sedmnácti let hrál profesionálně hokej a závodně jezdil na motokárách. Posléze vyzkoušel plavání, běhání nebo "tahal železo" v posilovně. Nic z toho však zakladateli a generálnímu řediteli společnosti Getberg úplně nevyhovovalo, a jak říká, ke spokojenosti potřeboval skutečně aktivní sport. "Ze začátku mě hodně bavil intenzivní intervalový trénink crossfit, ať už ve skupinách nebo individuálně s trenérem, který mi pomohl tréninky zefektivnit zejména z časového hlediska," popisuje. K současnému boxování se nakonec dostal až přes brazilské jiu-jitsu − na tréninku podle svých slov potkal skvělého trenéra, díky kterému začal box a jeho principy chápat do hloubky. "Možná to tak v televizi nevypadá, ale box je hodně inteligentní sport, musíte u něj intenzivně přemýšlet, soustředit se a rychle se rozhodovat."

Na tréninky boxu Egor Khlebnikov nyní dochází třikrát až čtyřikrát týdně do žižkovské tělocvičny Kutil Gym. "Sídlí tam tradiční boxerský klub. Není to žádná moderní posilovna, ale má svou historii, skvělou atmosféru a lidi tu opravdu makají," vysvětluje, proč dává prostředí s určitou sportovní "patinou" a historií přednost před nablýskanými fitcentry současnosti. Přestože boxu věnuje několik hodin týdně, zápasů se neúčastní. "Trofeje mám doma z motokár a hokeje. Box dělám především kvůli své kondici, zdraví a energii, a co se týče zápasení, občas si dám sparing ve dvojici s kluky v tělocvičně." Pokud jde o jeho boxerské vize, rád by v budoucnu finančně podpořil právě mladé nadějné boxery, se kterými se při tréninku potkává.

Díky tomu, že se Egor Khlebnikov nežene do extrémů, neodnáší si z boxu domů ani žádná zranění, jako jsou pro boxery typické modřiny či natržené obočí. "Dávám si pozor, aby se mi nic takového nestávalo, protože prioritou je pro mě práce, kde by podobná zranění asi nepůsobila dobře," usmívá se.

Vedle boxu totiž stojí v čele developerské společnosti Getberg, která se prezentuje jako developer nové generace − prodává a buduje stavby na míru s důrazem na ekologii a komunitní charakter. Egor Khlebnikov má coby generální ředitel na starosti hlavně vývoj domácích i zahraničních akvizičních programů a komunikuje s investory.

"Boxerskou techniku v práci proto moc využít nemůžu. Jinak je ale sport hodně propojený s byznysem, protože učí disciplíně i rychlému rozhodování. Stejně jako ve sportu i v podnikání platí, že se člověk učí dlouhodobým opakováním − jeden úder musí zopakovat mnohokrát, aby ho dokonale ovládl," popisuje. Jedině tak prý mohou vznikat nejlepší developerské projekty. "Ve sportu i v byznysu navíc platí jedno pravidlo − když se nedaří, tak to pomůže změnit jen tvrdá a poctivá práce. Díky ní dosáhnete svých cílů," dodává developer.