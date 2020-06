Před více než půlstoletím byla počítačová myš akademickou blbinkou s "veselým" jménem, kterou tehdy nikdo k ničemu nepotřeboval. Dnes je to věc, kterou většina takzvaných bílých límečků každý pracovní den třímá v ruce dlouhé hodiny. V neděli 21. června to bude 53 let, co si inženýr pracující pro Stanfordovu univerzitu Douglas Engelbart podal patent na první počítačovou myš. V současnosti se jich každý rok vyrobí a prodají stovky milionů kusů. Mechanických, optických, laserových. Kancelářských, herních, designových i designérských.