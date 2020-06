Český kapitál se v posledních letech začíná více prosazovat na zahraničních trzích, a to včetně náročnějších a vyspělejších oblastí, než je region střední a východní Evropy. V nedávné době bylo slyšet zejména o investicích Daniela Křetínského a Patrika Tkáče do známých jmen typu amerických obchodních domů Macy's, na jehož akciích čeští podnikatelé před pár dny vydělali kolem jedné miliardy korun. Začalo se ale dařit také tuzemskému rizikovému kapitálu investovanému do zahraničních start-upů. Některé už se podařilo dobře prodat a další takzvané exity pravděpodobně budou následovat.