Přinutili je zůstat doma. Zavřeli jim školy. Nepustili je do práce. Nenechali je jít za zábavou. A ve Spojených státech jim navíc k tomu poslali také šek na 1200 dolarů. Znudění mladí lidé objevili novou, adrena­linem prosycenou zábavu − akciový trh. A ten nyní díky tomu zažívá neskutečnou jízdu.

Téměř pět milionů nových investorů za první kvartál, z nichž jsou až čtyři pětiny mileniálové, je přesně to, co si tvůrci obchodních platforem představovali.

Tito většinou nezkušení investoři poprvé v životě nakupují akcie a vzhledem k vývoji posledních dvou měsíců si − ve většině případů − připisují první vítězství. Burzovní indexy rostou. Nasdaq se dotkl historického maxima 10 tisíc bodů, Dow Jones i Standard & Poor's už smazaly velkou část březnových ztrát. Populární značky skryté třeba pod akronymem FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) tento růst táhnou. Ale velký burzovní comeback zaznamenávají i před pár týdny totálně odepisované aerolinky.

Trhy tak vyživuje optimismus a entusiasmus mladé krve, která březnový propad vzala jako ne­opakovatelnou příležitost ke vstupu na akciové trhy. Nebo − jak s pozdviženým obočím upozorňují zkušenější investoři − do kasina, kde se místo rulety sází na akcie.

Hodinoví investoři

"Warren Buffett je idiot. Jsem lepší než on, to je prostě fakt," citoval MarketWatch Davea Portnoye, zakladatele sportovního webu Barstool Sports. Na začátku roku jej prodal za 150 milionů dolarů a poté se vrhl na takzvané intradenní obchodování. Tedy obchody s akciemi, které si investor ponechává jen pár hodin a do večera je zpravidla prodá. Portnoy, který se podle Bloombergu i díky své záměrné "velkohubosti" stal jakýmsi neformálním mluvčím novopečených burziánů, tak mohl využít rychlého oživení po březnových propadech a inkasuje tučné zisky. Americké weby specializované na burzovní zpravodajství jsou plné příběhů investorských noviců, kteří skrze bezpoplatkové on-line brokery rozmnožují své skromné úspory.

Zbytek investorské veřejnosti − ta, která v očekávání turbulencí zaujala defenzivnější pozice − se rozdělil do dvou skupin. Ta hlasitější upo­zorňuje, že přístup nových investorů je vysoce rizikový a že může skončit finanční tragédií. Menšina naopak mladým za jejich neotřelý pohled na trhy a správné vycítění příležitosti aplauduje.

"Existoval úzus, že generace mileniálů nejsou zrovna nejšikovnější investoři," přiznal pro Financial Post Barry Schwartz, investiční šéf Baskin Wealth Management. "Nicméně v tuto chvíli jim je třeba přiznat, že měli dobrý odhad i trpělivost," dodává. I další profesionálové pak připouštějí, že je mladá generace zaskočila. Třeba tím, že vůbec měla nějaké úspory, které mohla do obchodování s akciemi vložit.

Plánovaná změna

V pandemií zrychleném běhu se přitom odehrála proměna, na kterou se brokeři připravovali několik posledních let. Kvůli které si například Morgan Stanley na začátku letošního roku pořídil za 13 miliard dolarů platformu E-Trade. A pro kterou se investor Charles Schwab dlouhodobě (a nakonec úspěšně) ucházel o on-line brokera TD Ameritrade. Totiž na generační výměnu investorské veřejnosti. Proces, kdy generaci poválečných obchodníků odcházejících do důchodu začnou ve větších počtech nahrazovat výše zmínění mileniálové, tedy lidé narození v 80. a 90. letech 20. století. Ty měli k burze a finančním trhům přitáhnout bezpoplatkové platformy nabízející snadný přístup k nejrůznějším finančním instrumentům. Burzovní propad spojený s koronavirem pak byl oním impulzem, který přílivovou vlnu nových uživatelů opravdu spustil.

"Jedná se o novou generaci investorů, kteří − byť s finančním trhem nemají velké zkušenosti − vycítili jedinečný moment ke vstupu na trh," komentoval situaci Tobias Levkovich, šéf akciového oddělení Citibank. Jen pro dokreslení bezprecedentnosti situace: při poslední burzovní korekci v roce 2008 zájem o vstup na burzu prakticky ustal a trvalo téměř rok, než se počet nových registrací vrátil na úroveň před propadem burzy.

Burzy v rukou mileniálů

Noví příchozí začali okamžitě ovlivňovat to, čemu se v těchto dnech na burze daří. O to víc, že konzervativnější investoři zatím spíše vyčkávají. Analytici tak právě skrze nástup mileniálů vysvětlují některé aktuální jevy. Existuje třeba obecná shoda, že prvoinvestoři se soustřeďují na značky, které znají a jež mají v jejich očích dobrou pověst. Takže nákupní příkazy se zadávají na již zmíněné firmy FAANG, dále je oblíbený Disney, Microsoft či Tesla.

S generační proměnou na burze začnou zesilovat i trendy, o kterých analytici zatím mluvili spíše potichu. "Máme dost důkazů pro tvrzení, že nově nastupující generace investuje v souladu se svým svědomím," konstatoval třeba pro MarketWatch šéf analýzy ETF Database Dave Nadig a dokládá to jednadvaceti miliardami nových dolarů, které natekly do finančních nástrojů orientujících se na udržitelný byznys. Stejně tak v momentu, kdy udeřila pandemie, začali investoři stahovat peníze z akciových fondů. Podle společnosti Morningstar jen za první kvartál odteklo z těchto nástrojů 385 miliard dolarů. Ovšem ty "udržitelné" si proti tomuto trendu téměř 50 miliard připsaly.

Staří investoři vyčkávají

Pro další investiční chování nicméně precedenty neexistují. Překvapivější tak bylo masové osvojení strategie "kupuj při poklesu", kdy mladí investoři ve velkém třeba nakupovali cenné papíry koronavirem drtivě postižených aerolinek nebo provozovatelů výletních plaveb. Přesně tyto akcie přitom zkušenější investoři ze svého portfolia vymetali. Nad aerolinkami třeba se ztrátou udělal kříž i investor Warren Buffett. Jenž je mimochodem jedním z těch vyčkávajících a který stále sedí na své stamiliardové hromadě hotovosti. Ostatně jako zástup dalších velkých investorů.

Podle dubnového průzkumu UBS mezi investory disponujícími minimálně milionem dolarů jich více než 60 procent hodlalo na trh vstoupit až s další korekcí minimálně o pět až dvacet procent. Index S&P 500 od té doby ovšem o 15 procent posílil.

Dočasnými vítězi posledních dnů jsou tak nebojácní nováčci, kteří na rozdíl od zavedených jmen sklízejí zisky. Ale i do budoucna by miliony nových uživatelů měly být pro burzu zajímavým impulzem.

Nová generace mladých investorů se primárně soustřeďuje na značky, které znají a o kterých si myslí, že mají dobrou pověst.

Odborníci se nicméně shodují, že tito noví investoři se budou muset hodně naučit. "Pokud nevědí, co dělají, je to v podstatě ekvivalent hazardu. Jedná se čistě o spekulaci. Jde to rychle nahoru a dolů, je tam akce, je to zábava," konstatoval pro CNBC šéf Nexus Strategy Tim Welsh. Pode něj tyto dobrodružství hledající mladé spekulanty dříve nebo později čeká náraz do zdi.