Klasický problém − sedíte v restauraci s přáteli, a když chcete zaplatit, útrata se musí rozpočítat u pokladny, kde je zrovna fronta. Start-up Qerko chce tuto nepříjemnost změnit v technologický zážitek. Zavedl aplikaci, která umožňuje hostům platit v restauracích přes QR kód, aniž by museli čekat na číšníka. To má zároveň přinést hostincům více klientů a vyšší spropitné. Firma, kterou si vzala pod svá křídla investiční skupina Miton, se letos chystá vstoupit na Slovensko a pak i do západní Evropy. Po útlumu během koronavirové krize zažívá nyní větší zájem než před ní. "Vlastně je to logické, nová situace nám nahrává," říká spoluzakladatel a šéf firmy Lukáš Kovač.