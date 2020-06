Dva největší provozovatelé počítačových cloudů na světě se v rámci pokračující rozmáchlé expanze začali více zajímat o Českou republiku. Své aktivity zde začal napřímo podporovat Amazon se svým Amazon Web Services (AWS) a další investice rozvíjí Microsoft s cloudem Azure. Do hry se zkouší zapojit také čínský Alibaba Cloud.

Cloud je soustava obřích datových center, která nabízejí výpočetní kapacity firmám i jednotlivcům. Ti si tak nemusí kupovat a udržovat vlastní servery, datová úložiště či softwarové licence. Český byznys přitom k modelu "zbavování se serverovny ve sklepě" přistupoval spíše konzervativně, nyní už se ale na této globální vlně také veze. A to včetně finančních institucí, jež patří mezi ty nejvíce opatrné.

Od zaměstnanců k šéfům firem

Amazon Web Services jsou s podílem 33 procent největším cloudovým poskytovatelem na světě. V Česku zakořenily už před lety. Nestalo se tak ovšem díky manažerským rozhodnutím nebo přímé obchodní aktivitě Amazonu. AWS si oblíbili programátoři a lidé z IT, kteří pak technologii protlačili "zespodu". To znamená, že na AWS sami začali vyvíjet aplikace a následně tento cloud prosadili u vedení svých společností. Cloudové služby rovněž začaly díky rychlosti, jednoduchosti a v podstatě nulovým pořizovacím nákladům využívat start-upy, které postupně vyrostly v silné firmy.

S tím, jak se AWS dostaly do hlavního proudu, přichází i přímý zájem ze strany Amazonu. Ten v poslední době začal budovat lokální tým a najal první zaměstnance, kteří mají byznys dále rozvíjet a poskytovat podporu i velkým korporacím.

Podle informací týdeníku Ekonom jsou české AWS tým vedený prozatím jako součást pobočky v Mnichově a zaměstnanci pracují z domova. To se má ale v budoucnu změnit. Amazon má v Česku vedle skladu v Dobrovízi silné zastoupení i skrze své korporátní pražské kanceláře. V nich mimo jiné poskytuje IT podporu několika zemím a provozuje vývojové centrum zabývající se nasazováním robotů do distribučních center.

Investice do obchodní podpory AWS v Česku souvisí s rozsáhlejší expanzí v regionu střední a východní Evropy. Amazon ho vyhodnotil jako perspektivní mimo jiné z toho důvodu, že u nás a v okolních zemích začínají vznikat úspěšné start-upy. Ty si nechtějí kupovat vlastní servery a další hardware, ale okamžitě si pronajmout kapacity v cloudu. Ze start-upů vyrostou velké společnosti, které pak Amazonu platí velké peníze za IT infrastrukturu.

Tento princip mimochodem v minulosti podcenil Oracle. Jeho celosvětové i české vedení nástup AWS a spol. ignorovalo s tím, že cloudy používají jen malé firmy, zatímco za technologie Oraclu platí bohaté korporace. Kvůli tomu má Oracle Cloud nyní celosvětově jen dvouprocentní tržní podíl. Trh přitom neustále roste. AWS mají letos vygenerovat tržby přes 41 mi­liard dolarů při meziročním růstu 33 procent. Azure se zhruba 18procentním podílem na světovém trhu roste o 60 procent.

Amazon už si pro svůj cloud v Česku vybudoval potřebnou infrastrukturu. Provozuje zde takzvanou CDN síť, skrze kterou může zákazníkům rychleji doručovat data, umožňuje přímé síťové připojení do cloudu a připojuje se do tuzemského internetového uzlu NIX.CZ, kde si operátoři, poskytovatelé internetu a další podobné subjekty rychle vyměňují datový provoz. AWS rovněž jako první mezinárodní cloud začaly podporovat české internetové domény (s koncovkou ".cz"), které si lze přímo u něj registrovat nebo propojovat. Skrze lokální firmu DataScript pak odborníci mohou získat oficiální certifikace o znalostech AWS.

Amazon versus Microsoft

Nový zájem Amazonu o cloudové prostředí v Česku je částečně hnán rovněž tím, že si významnou pozici na trhu začal nárokovat Microsoft. Ten u nás do cloudu začal investovat už před nějakou dobou, protože zde má několikasetčlennou pobočku plnící obchodní a strategické priority centrály z Redmondu. Microsoft v Česku ve fiskálním roce 2019 dosáhl na tržby 1,8 miliardy korun, přičemž více než čtvrtinu z toho tvořil cloud.

Microsoft také na jednotlivých trzích operuje skrze partnery, kteří cloud nasazují u svých zákazníků. Jedním z nich je AutoCont, spadající pod skupinu KKCG, který ve svém datacentru u Hodonína spustil lokální verzi cloudu Azure. Microsoft postupně skrze podobné spolupráce získává dobré postavení mimo jiné u průmyslových zákazníků.

"V Česku mají stále zásadní postavení lokální hostingové společnosti. Velké cloudy, jako je Azure, ale čím dále tím více nabízejí služby navíc, jako jsou například prvky umělé inteligence. Tam tyto menší hostingové společnosti nemohou konkurovat," popisuje pro Ekonom ředitel Microsoftu v Česku a na Slovensku Rudolf Urbánek. Konkrétní čísla o českém cloudovém trhu nejsou k dispozici. Částečně lze vycházet ze studie Synergy Research Group, která vedle největších zemí EU měří i zbytek Evropy, do nějž spadá i Česko. Zde jednoznačně opět vládnou Amazon, Microsoft a Google.

Vývoj Azure v Praze

Zatímco obchodní aktivity Microsoftu a Amazonu kolem cloudu v Česku běží, velké infrastrukturní projekty se nám stále vyhýbají. Řeč je o stavbě a provozování datových center, která nejčastěji náš region obsluhuje z Frankfurtu nad Mohanem. Microsoft nyní oznámil, že investuje miliardu dolarů do stavby datacentra v Polsku, které bude obsluhovat i český trh. Microsoft využil spolupráci s polskou vládou, která vytvořila poskytovatele Chmura Krajowa (Národní cloud) a chce z Polska udělat digitální centrum regionu.

Číňané v Česku nabízejí cloudové služby skrze polskou společnost ABC Data.

V Česku ale Microsoft rozjel investice jiného typu. V posledních týdnech začal v Praze budovat vývojový tým zaměřený právě na Azure. Microsoft už v českém vývojovém centru vytváří technologie Skype, Teams, Dynamics a.NET a celkově zaměstnává přes 400 vývojářů.

O český trh se vedle dvou amerických obrů začal zajímat i čínský Alibaba Cloud, který je jedničkou doma v Číně. V Česku ale nepůsobí přímo, pod svojí značkou tuto technologii začal nabízet polský IT distributor ABC Data. To, zda zdejší podniky budou chtít jít do čínského cloudu, je nejasné. "V naší části Evropy prozatím cloud nedosáhl takových rozměrů. S novými velkými hráči budou mít zdejší organizace větší možnost výběru, což může stimulovat poptávku," míní Piotr Skórzyński, který má v ABC Data Alibabu na starosti.

Fakt každopádně je, že Evropa nemá žádného celosvětově úspěšného cloudového poskytovatele, a Evropané tak většinou svá data ukládají a zpracovávají u amerických obrů. Jsou zde výjimky jako OVH nebo Orange (třetí a čtvrté místo ve Francii za Amazonem a Microsoftem), jde ale pouze o lokální úspěchy, které stejně využívají americké technologie. Německo a Francie proto před pár dny oznámily spuštění projektu Gaia-X. Půjde o neziskovou organizaci sídlící v Belgii, do které se mají zapojovat různé cloudy a evropské firmy a zákazníkům z Evropy umožnit volný přenos dat.