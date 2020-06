Botanika zná pojem průkopnické druhy, což jsou organismy, které jako první osidlují dříve pusté plochy. Něco podobného je ale k vidění i u nových technologií. A podobně jako v případě rostlin jsou i tady perspektivy průkopníků dost nejisté. Oproti rostlinné říši tu ale je jeden významný rozdíl: často se stává, že pionýrským technologiím umetá cestu masivní reklamní kampaň. Mohlo by se tedy zdát, že pokud investoři v podobě velkých společností na nějakou technologii vsadili miliony za její propagaci, je úspěch předem zaručen. Kupodivu tomu tak ale není − ač je to k nevíře, čas od času se přihodí, že nad marketingem zvítězí zdravý rozum. Zajímavé ale je i to, jak rychle jsou takové případy zapomenuty.