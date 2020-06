Když se před 21 lety rodila jednotná evropská měna, mluvil o ní dlouholetý guvernér centrální banky a tehdejší úřednický premiér Josef Tošovský jako o "možném přístavu chránícím naši ekonomiku v turbulentních vodách globalizace". Dnes už podobná slova od vrcholných představitelů české politické scény uslyšíme jen těžko. Podobně se změnily i postoje veřejnosti. Zatímco prvních deset let existence eura byly pozice jeho příznivců i odpůrců v Česku vyrovnané, od roku 2009 zastánci koruny jasně dominují. A to navzdory tomu, že již dávno není silně posilující měnou, díky níž by se ekonomice dařilo dohánět bohatší Západ.