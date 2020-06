Když v říjnu 2017 sociální demokracie pohořela ve volbách do sněmovny, dávalo se to za vinu Bohuslavu Sobotkovi, že se pozdě odstřihl od vládní spolupráce s Andrejem Babišem. Kdyby se vůči šéfovi ANO nevymezil až na jaře 2017 kvůli podezřením na daňové úniky v kauze korunových dluhopisů, ale už při provalení aféry Čapí hnízdo o rok dříve, mohly být šance ČSSD lepší. Důvěra i pozornost voličů chtějí zkrátka čas. Pouhý půlrok nestačí k tomu, aby dlouhodobé spojence v konzumování výhod moci šlo náhle vnímat jako vážné protivníky. Respektive aby změnu nešlo číst jako účelový předvolební kalkul. Nemluvě o tom, že i samotná partaj musí stihnout nasadit novou, nezatíženou garnituru předáků − jako se to oranžovým povedlo s Jiřím Paroubkem rok po pádu Stanislava Grosse.