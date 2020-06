Když sociologové před rokem zkoumali, jaký mají Češi vztah k euru, zjistili jednu interesantní věc. U odmítačů jednotné evropské měny nehrály hlavní roli expertní argumenty. Jejich postoj neovlivňovala skutečnost, že bychom přijetím eura ztratili možnost ovlivňovat českou ekonomiku změnou kurzu koruny. Ani to, že vstupem do eurozóny vzroste riziko, že budeme muset doplácet na státy jejího jižního křídla. Kdepak, odmítači eura tíhli ke koruně z úplně jiného důvodu. Chyběla by jim prý jako symbol Česka.

Tenhle citový vztah ke koruně možná vyplývá z absence jiných symbolů, na kterých bychom se byli schopni shodnout. Snad ještě tak Pražský hrad a korunovační klenoty. A samozřejmě hokejový národní tým. Svou korunu mají prostě Češi rádi a za euro ji vyměnit nechtějí. V průzkumech ostatně již od roku 2008 převažuje počet odpůrců jeho přijetí, loni se proti němu podle Centra pro výzkum veřejného mínění vyslovilo na 70 procent Čechů.

I my jsme si v Ekonomu udělali takový miniaturní průzkum mezi analytiky a ekonomy. Jak se ukázalo, i oni jsou povětšinou pro zachování koruny. Ne snad z citových důvodů, přijetí eura podle nich prostě v současnosti nedává ekonomický smysl.

Podobně mluví i předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, s níž máme v tomto čísle velký rozhovor. Nejen o euru a koruně, ale třeba i o nebezpečné rychlosti, s jakou se Česko zadlužuje. Jak někdejší členka bankovní rady ČNB poukazuje, v porovnání s jinými zeměmi sice naše hora dluhů není nijak velká. Vzhledem k naprosté nepřipravenosti státu na stárnutí české populace nám ale stejně může brzy spadnout na hlavu.

Těšit se můžete i na čtení o tom, jak v Česku expandují největší světoví provozovatelé počítačových cloudů, či na příběh české firmy, která plánuje výrobu Airbusů a učí chytré kamery vidět.

