Přestože se bezpečnostní a hygienická opatření přijatá proti šíření nového typu koronaviru postupně uvolňují, ekonomická situace českých firem se kvůli koronavirové krizi výrazně zhoršuje. Podniky přicházejí o stále více zakázek a potýkají se častěji se špatnou platební morálkou svých odběratelů.

Koronavirová krize v ekonomice navíc nepomine s ukončením karantény a dalších mimořádných opatření. Je proto nutné, aby vláda připravila program dlouhodobé pomoci a zahrnula do něj i velké firmy.

Zatímco na začátku dubna v průzkumu Svazu průmyslu hlásilo 43,5 procenta firem, že se v příštích dvou měsících budou potýkat s propadem zakázek o více než 20 procent, v květnu už se jejich podíl zvedl na 70 procent. Přitom roste podíl firem, kterým objem zakázek meziročně klesá o více než 40 procent. V dubnu jich bylo 23 procent, v květnu jich takto velký propad hlásilo 48 procent.

"Charakter koronavirové krize je bezprecedentní. Řadě firem vypadla ze dne na den velká část nebo celé tržby. K tomu se přidaly zvýšené náklady na ochranné pomůcky, hygienická opatření, logistiku či vyšší zásoby. Firmy najednou přišly o část zaměstnanců, kteří zůstali doma s dětmi nebo nemohli přijet z okolních zemí. Teď je vidět, že přicházejí o zakázky a zdroj budoucích příjmů. V takové situaci je nezbytné, aby stát dal firmám jistotu, že pomoc ze schválených programů bude pokračovat i nadále. Tím jim dá prostor pro rychlejší rozjezd a návrat do normálu," vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Firmám by pomohl dlouhodobý kurzarbeit

Jedním z klíčových programů, který podnikům v současné krizi účinně pomáhá a na jehož zavedení se Svaz průmyslu podílel, je kurzarbeit, resp. program Antivirus, určený pro kompenzaci mzdových nákladů. Na základě nynějších zkušeností by ale vláda měla z kurzarbeitu vytvořit systémový nástroj pro budoucí krize. "Řada firem se teprve do problémů dostává. Proto jsme na vládu apelovali, aby program Antivirus trval až do konce srpna. Jsme rádi, že nás vyslyšela. Zároveň je ale potřeba, aby pomoc byla cílená na postižené firmy a aby ji podniky mohly využívat bez ohledu na svou velikost," říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na poli daní se Svazu průmyslu a dopravy mimo jiné povedlo dojednat, aby firmy mohly odhadovanou ztrátu za letošní rok uplatnit i zpětně, byť poslanci tuto možnost omezili limitem 30 mil. Kč. Tím získají zpět část z už zaplacené daně z příjmů právnických osob a mohou se tak rychleji vrátit k růstu. Ministerstvo financí vyšlo vstříc i možnostmi odkladu některých povinností či odpuštěním DPH z darů, které firmy poskytovaly.

Restartu ekonomiky napomohou i oborové veletrhy

Důležitým krokem k restartu ekonomiky může být také opětovné spuštění veletrhů, které jsou klíčové pro obnovení obchodních aktivit průmyslových firem. Navzdory nynější koronavirové krizi totiž spousta firem dál investuje do nových technologií a do vývoje nových produktů. Právě na veletrzích je potřebují zákazníkům a veřejnosti prezentovat a zároveň ukázat, že se český průmysl z krize zotavuje. Svaz průmyslu proto oceňuje, že vláda na poslední tripartitě na žádost svazu přislíbila, že v říjnu proběhne Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. "Mezinárodní strojírenský veletrh bude nezbytný vzkaz, že česká ekonomika koronavirovou krizi zvládla. Svaz průmyslu a dopravy ho každoročně zahajuje svým Sněmem," komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR hájí zájmy jedenácti tisíc firem, které zaměstnávají více než 1,3 milionu pracovníků. Jejich jménem se proto obrací na stát, aby přijal systémový program podpory českého hospodářství, podnikatelů a firem, který bude dostatečně zohledňovat očekávané dlouhodobé následky koronavirové krize a nezbytných navazujících opatření.