Bondovka 19. století, možná trochu střihnutá Indianou Jonesem. V hlavní kladné − alespoň tedy z britské perspektivy − roli dobrodruh a podnikatel Henry Wickham, hlavní "záporák" Brazílie, předmět sváru semena kaučukovníku. Stromu, který dával světu jednu z nejcennějších průmyslových komodit druhé poloviny 19. století. Komodity, na niž v té době měla Brazílie spolu se sousedním Peru monopol. V neděli 14. června to bude 144 let, co Henry Wickham doručil do londýnské Kew Garden náklad 70 tisíc semen kaučukovníku. Na začátku 20. století už Británie díky jeho nákladu a svým jihovýchodoasijským koloniím ovládala 95 procent globálního trhu s kaučukem. Důležitou surovinou, ze které se právě začínaly ve velkém vyrábět pneumatiky pro auta, elektrické izolace nebo důležité součástky pro válečnou výrobu.