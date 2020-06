Snaha o maximalizaci zisku nebo růstu hrubého domácího produktu by do budoucna už nemusela být hlavním cílem podnikání firem ani hospodářské politiky států. V nejvyspělejších zemích světa sílí snahy o vytvoření společnosti, která vyznává i jiné hodnoty. "Firmy už nebudou mít jediný izolovaný cíl, a to maximalizaci zisku. Lidé tlačí soukromý sektor, aby sladil cíl dosažení nějakého zisku − ne nutně nejvyššího − s dalšími cíli nezbytnými pro hladké fungování celé společnosti," popisuje smysl nové podnikatelské filozofie hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.