Komunisté v Pchjongjangu, čínská mafie v Hongkongu, američtí magnáti hazardu z Las Vegas nebo japonští okupanti Číny. Stanley Ho, který desítky let fakticky vládl Macau, měl kontakty opravdu všude. Díky nim dokázal z titěrného ostrůvku v ústí Perlové řeky do Jihočínského moře vybudovat středobod hazardního světa, hravějšího než Las Vegas, a fantasticky přitom zbohatnout. Na muže, který v mládí kvůli podvýživě onemocněl chorobou beri-beri, to nebyl špatný výsledek.