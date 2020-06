V Evropě pomalu opadává napětí, které způsobil příchod koronavirové krize. Ta dramaticky narušila celé dodavatelské řetězce. Pandemie se ale může vrátit v další vlně, globální obchod navíc brzdí i jiné hrozby jako klimatické změny nebo obchodní války. Velké výkyvy s tím spojené přitom přežijí nejlépe firmy, které umí rychle reagovat na náhlé změny. V tom ale řadě podniků brání to, že v jejich skladech a obchodech je zbytečně mnoho "ležáků" − zboží, které se příliš neprodává. "Výhodnější je zmenšit sklady, zúžit počet položek a dívat se na to, co zákazník opravdu chce. Podstatou je neumožnit nakupujícímu, aby si vybíral ze 150 kusů, ale třeba jen z 50, to mu pořád bude stačit," říká Tomáš Formánek, odborník na řízení dodavatelských řetězců ze společnosti Logio.