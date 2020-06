1) Náklady na bydlení přetěžují čtvrtinu lidí

Ve stísněných podmínkách, které omezují možnost efektivní práce z domova nebo domácího vzdělávání, žije 16 procent Čechů. Více než čtvrtina českých domácností s jedním dospělým členem má přetížené náklady na bydlení, spotřebují jim přes 40 procent měsíčních příjmů. Vyplývá to z dat evropského statistického úřadu Eurostat, která analyzovala investiční společnost Wood & Company.

"Lidé s podprůměrnými příjmy obvykle nemají šanci naspořit ani 10, natož 20 procent ceny nemovitosti. Pořízení většího bydlení je pro ně opravdu náročné, a pokud nepomůže rodina, často jim nezbývá nic jiného než bydlet ve stísněných podmínkách, případně daleko od města," uvedl generální ředitel společnosti 4fin Tomáš Trauške.

Podle analytičky Wood & Company Evy Sadovské je domácnost přeplněná tehdy, pokud nemá vlastní pokoj například manželský pár nebo sourozenci opačného pohlaví ve věku teenagerů. Podle studie v domácnostech dvou dospělých s více než třemi dětmi žije ve stísněných podmínkách 41 procent těchto rodin. V případě samoživitelů je to 36 procent.

"Uplynulé týdny přinesly do domácností Čechů nové situace a zkušenosti, se kterými se museli vypořádat. Nutnost zůstat s dětmi doma a zajistit jim dostatečné studijní podmínky, omezení osobního kontaktu s dalšími lidmi, limity ve výkonu pracovní činnosti a v neposlední řadě pokles příjmů zasáhly velkou část populace. Domácí prostředí se stalo v posledních týdnech důležitým útočištěm," uvedla Sadovská.

Podle dat Eurostatu, který sleduje takzvanou míru přetížení nákladů na bydlení, ohrožují výdaje na bydlení nejčastěji domácnosti jednoho dospělého člena, a to buď žijícího single, nebo s dětmi. Až 28 procent těchto domácností vydá na bydlení více než dvě pětiny svého disponibilního příjmu.

2) Sněmovna přijala protikrizový balíček

Foto: ČTK

Daň z přidané hodnoty na ubytovací služby nebo u vstupenek na kulturní a sportovní akce se sníží z 15 na 10 procent. Podnikatelům se sníží silniční daň na nákladní vozidla a budou moci zpětně uplatnit daňovou ztrátu. Obcím se rozšíří možnosti osvobodit vybrané nemovitosti od daně. Počítá s tím vládní daňový protikrizový balíček, který ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna. Nyní ho dostane k projednání Senát.

V případě zpětného uplatně­ní daňové ztráty sněmovna při­stoupila na poslanecký pozměňovací návrh, který omezuje její celkovou výši na 30 milionů korun. Návrh vznikl na základě dohody ve vládní koalici, protože někteří sociální demokraté měli výhrady, že zpětné uplatnění ztráty není omezeno.

Vláda původně navrhla možnost uplatnit ztrátu bez limitu. Před touto variantou ale varoval i Ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu. Podle týmu by to znamenalo výrazný zásah do rozpočtu státu i obecních a krajských rozpočtů. Ekonomové kritizovali, že návrh selektivně podpoří velké firmy, oddálí potřebné firemní restrukturalizace a bude motivovat nadnárodní firmy k přenosu daňových ztrát ze zahraničí do ČR.

3) Obchod EU se světem spadne o desetinu

Foto: Reuters

Evropská unie uvedla, že její obchod se zbytkem světa letos vlivem pandemie klesne až o 868 miliard eur (23,36 bilionu korun), tedy o více než deset procent. Zhoršená prognóza Evropské komise nabízí čerstvý důkaz dopadu šíření koronaviru na světovou ekonomiku.

Unijní vývoz zboží a služeb klesne o 282 až 470 miliard eur, tedy o 9 až 15 procent, zatímco dovoz téhož do Evrop­ské unie se sníží o 313 až 398 miliard eur, čili 11 až 14 procent, uvedla Evropská komise.

Aktualizovaný výhled se zakládá na projekci, podle níž světový obchod tento rok klesne o 10 až 16 procent. Světová obchodní organizace počátkem dubna zveřejnila prognózu, podle níž se globální obchod se zbožím letos sníží až o 32 procent.

4) Odklad splátek chce desetina klientů bank

Foto: Shutterstock

Banky obdržely zhruba 345 ti­síc žádostí o odklad splátek úvěrů od klientů postižených opatřeními proti šíření koronaviru. Dlužníkům tak na čas ponechaly likviditu za deset miliard korun. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace mezi členskými bankami. Všechny dotázané banky, které představují dohromady drtivou většinu trhu, se řídí doporučením asociace z 12. března a odklady splátek poskytují.

Banky odhadují, že odklad se týká asi desetiny jejich klientů s úvěry. Dvě třetiny žádostí se týkaly spotřebitelských úvěrů, čtvrtina hypoték a desetina byly úvěry právnickým osobám. Většina žadatelů požadovala odklad o šest měsíců.

5) Americká ropa WTI rekordně podražila

Foto: Reuters

Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) se v květnu zvýšila o 88 procent. To představuje nejprudší měsíční nárůst v historii. V uplynulém měsíci výrazně stoupla i cena severomořské ropy Brent, jež si připsala 40 procent. Jde o její nejprudší měsíční nárůst od března 1999.

Ceny ropy v poslední době těží z nadějí, že se po černém zlatu oživí poptávka. Podle předpokladů by se tak mělo stát v důsledku uvolňování opatření proti koronaviru i kvůli dohodě kartelu OPEC a dalších těžařů o omezení dodávek suroviny na trh. I nadále však ceny zůstávají hluboko pod úrovněmi z období před příchodem koronavirové krize.

Těžba ropy v rámci kartelu OPEC v květnu podle zprávy agentury Reuters klesla na nejnižší úroveň za dvě desetiletí. OPEC a další přední světoví těžaři v čele s Ruskem se předminulý měsíc dohodli, že v květnu a červnu sníží dodávky ropy téměř o deset milionů barelů denně.