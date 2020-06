Je to už více než rok, co vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO sliboval zrychlené využití státních miliard na zavedení vysokorychlostního internetu do tisíců zapadlých koutů Česka. "Dostupné a kvalitní služby postavené na moderních informačních technologiích jsou jedním z kritérií, podle nichž si lidé vybírají, kde budou bydlet. A pokud chceme, aby se venkov a jiné lokality nevylidňovaly, musíme takové služby podpořit," říkal. Znělo to hezky. Tím překvapivější je pondělní zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, že stát nedal v posledních pěti letech na zasíťování odlehlých vesnic z připravených 13,8 miliardy dosud ani korunu. Důvod? Špatně vypsané dotační programy. A pomalost, kvůli které zůstalo pokrytí vysokorychlostním internetem plně na bedrech podnikatelů.