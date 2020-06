Suzuki má vlastní osobitou filozofii. Zakládá si na tom, aby jeho auta byla maximálně jednoduchá a − dalo by se říci − stejná jako dřív. Na konzervativní zákazníky přesně tohle funguje. Suzuki je ostatně v Česku velmi oblíbenou značkou, pokud jde o prodeje soukromníkům. Ti mají zkrátka jiné požadavky na auto než firmy. Suzuki svou modelovou řadou oslovuje hlavně ty, kteří si třeba na důchod nebo do města a chalupu pořídí malé, ale co možná nejuniverzálnější auto. Rodinný hatchback velikosti Škody Octavie byste v jeho nabídce nenašli.