Ten projev neměl žádný notoricky známý slogan. George C. Marshall neměl sen ani nesliboval krev, pot a slzy. Přesto slova z jeho přednášky na Harvardu vstoupila do dějin. Založila totiž poválečnou prosperitu západní Evropy a podle řady historiků pomohla zabránit tomu, aby se krátce po nejkrvavějším konfliktu 20. století do sebe politické ideologie pustily znova. Třináct miliard dolarů, které americký ministr zahraničí Evropě přihrál, pak posloužilo jako startovací kapitál, jenž v následujících čtyřech dekádách pomohl porazit komunismus. V pátek 5. června tomu bude 73 let, co na půdě Harvardovy univerzity vystoupil George C. Marshall s projevem, ve kterém nastínil projekt renovace evropského hospodářství, jenž do dějin vstoupil jako Marshallův plán.