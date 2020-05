Poptávka po skladech a logistických službách roste

V této době vidíme, jak pandemie dokáže nabourat všechny zaběhnuté dodavatelské řetězce. Krize kolem covidu-19 nám jasně ukazuje i velké nevýhody globalizace. Neřeším jen to, s jakou rychlostí se virus rozšířil po celém světě a jak se masivně projevil ve všech koutech zeměkoule. Globalizace nám ale ukázala i další slabiny, o kterých jsme v logistice doteď nepřemýšleli.

To je dodavatelský řetězec just-in-time, který se snaží eliminovat zásoby a dodávat zboží právě včas, kam je potřeba. Ano, má to své silné stránky − eliminujeme zásoby a požadavky na větší skladové prostory. Zboží se snažíme točit, aby leželo na skladě co nejkratší dobu. Proto jsme byli v poslední době svědky konsolidace distribučních center do stále větších a větších skladů, ze kterých se mnohokrát provádí zásobování i do více zemí najednou. Tento model je rozšířen hlavně v segmentu automotive, kde je v továrně k dispozici vždy jen několik dílů k okamžité montáži a další díly jsou teprve na cestě do továrny. Na cestě jsou v tom lepším případě. Uvidíme, jak se celý segment popere s tím, že jen 15 procent kontejnerových lodí opustilo čínské přístavy tak, jak mělo. S touto situací nikdo nepočítal a myslím, že budeme muset zásadně přehodnotit celý dodavatelský řetězec, abychom se do budoucna vyhnuli úzkým místům.

Foto: 108 Agency

Zase ty sklady u dálnice − proč je potřebujeme?

Doufám, že si většina z těch, kteří donedávna kritizovali další výstavbu distribučních center a skladů, uvědomí, že díky těmto nemovitostem naše společnost může fungovat i v době nastalých omezení. Že naše samoobsluhy jsou pořád velmi dobře zásobovány potravinami a v e-shopech je k dispozici potřebné zboží. Díky skladům a logistickým společnostem můžeme fungovat bez výraznějších omezení. Uvědomili jsme si někdy, jak je logistika vlastně důležitá? Mrzí mě, že na to většina lidí (snad) přijde až teď. Budu ale rád za každého člověka, který změní názor. Sklady okolo měst potřebujeme a doufám, že změníme pohled do budoucna a budeme další výstavbu podporovat. Ne jí jen házet klacky pod nohy, jak se to děje posledních 10 let.

Bez logistiky nefunguje dodavatelský řetězec. Velké poděkování patří tvrdé práci logistických společností a především jejich zaměstnancům. Právě oni pracovali v těžkých chvílích pro nás pro všechny, abychom měli čerstvé potraviny nebo léky včas doma. Moc vám všem ve skladech a za volantem děkuji!