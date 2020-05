V pondělí otevřely první stupně základních škol, lidé se vrací z home officů do kanceláří. Otevřely se restaurace. A bez omezení mohou Češi cestovat do Rakouska nebo do Německa. Roušky − nejviditelnější symbol koronavirové epidemie − už nejsou na ulicích a za určitých podmínek ani v kancelářích a výrobních halách povinné. Dalo by se říct, že po dvouměsíčním útlumu se život v Česku vrací k normálu. To ale rozhodně neplatí pro ekonomiku. Odstávka firem, která nemá v novodobé historii obdoby, zpřetrhala zaběhlé dodavatelsko-odběratelské vztahy a ve fungování podniků odstartovala hluboké změny, které vyústí ve strukturální přeměnu celého českého hospodářství.