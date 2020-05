Povinné ručení, havarijní pojištění, doplňkové pojištění. To vše ke svému autu sjednáte on-line. Na pár kliků a mnohem dříve, než si vypijete svůj ranní šálek kávy.

Když si vzpomenete na dobu, kdy jste si pojišťovali své první auto, možná nemáte pocit, že by to tehdy trvalo nějak výrazně dlouho. S paní v pojišťovně jste vše vyřešili do půl hodiny. Jenže bylo nutné do té pojišťovny dojít. Nyní už je potřeba jít jen ke svému počítači a ta největší aktivita, která vás čeká, je otevření stránky pojišťovny nebo on-line srovnávače pojištění.

Trendy hovoří jasně. Směřují k úspoře času a zjednodušení možností. "Cílem je sjednat pojištění on-line co nejjednodušeji, logicky a v podstatě stavebnicově nebo v podobě jednoduchých balíčků," dodává Petr Barša, člen dozorčí rady společnosti e-Finance, která provozuje server www.pojisteni.com.

Komplexní pojištění vozidla

Na internetu už můžete sjednat komplexní pojištění svého automobilu, tedy povinné ručení, havarijní pojištění či doplňkové pojištění. Pojistíte se proti odcizení vozu, vandalismu, střetu se zvířetem nebo si sjednáte pojištění skel, zavazadel, úrazové pojištění osob v autě či asistenční služby. Auto můžete pojistit také proti přírodním živlům, od krupobití přes povodeň až po vichřici. "To vše s různými limity a spoluúčastí v závislosti na konkrétní nabídce pojišťoven," říká Barša.

Po sjednání povinného ručení vám zelená karta přijde spolu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami do e-mailu. "Smlouva je platná zaplacením a zelená karta je většinou dočasná. Po připsání platby na účet pojišťovny se vystavuje na jeden rok," vysvětluje Barša.

Při uzavírání smlouvy byste měli věnovat pozornost některým důležitým parametrům. Například stanovení pojistné částky vozidla v případě havarijního pojištění tak, aby nedošlo k jeho podpojištění nebo naopak zbytečnému nadhodnocení. Cena vozidla ovlivňuje výši pojistného a má zásadní vliv při následné likvidaci pojistné události.

Škodu oznámíte za pár minut

Sjednat pojistku je jedna věc, řešit pojistnou událost druhá. I ten nejlepší řidič totiž může udělat za volantem chybu a z dat České asociaci pojišťoven (ČAP) vyplývá, že ji nejčastěji udělají ti mladší. Zatímco u řidičů osobních automobilů způsobí v průměru ročně škodu 36 klientů na každých tisíc pojištěných vozů, u řidičů ve věku 18 let ji způsobí každý pátý.

Když přijde škoda, nemusíte ale hned běžet do pojišťovny. "Proces likvidace pojistných událostí je to, co se v současné době hodně změnilo. Všechny pojišťovny na trhu mají své vlastní portály, přes které je možné škodu řádně nahlásit, registrovat a zprocesovat," říká Lucie Žulavská, gestorka oblasti neživotního pojištění z ČAP. Škody můžete také hlásit telefonicky, e-mailem či s využitím mobilní aplikace. Na ty jednoduché vám bude stačit pouze fotodokumentace, u těch složitějších bývá stále nutná návštěva technika.

Pojišťovny navíc používají stále sofistikovanější metody odhalování podvodů. Třeba zjistí, že vámi zaslaná fotografie je staršího data. Přesto to lidé stále zkoušejí a podvody u pojištění vozidel jsou velmi časté. Jen v loňském roce bylo podle ČAP šetřeno 3848 případů v celkové hodnotě 341 milionů korun.