1) Antivirus poběží až do konce srpna

Vláda prodlouží kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na náhrady mzdy do konce srpna. V podkladech k návrhu zákona o odpuštění odvodů, které má být další podporou z Antiviru, to uvedlo ministerstvo práce. Program měl původně pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května. Prodloužení do konce prázdnin žádali zaměstnavatelé. Návrh projedná tripartita a poté vláda.

Z Antiviru stát poskytuje dva druhy příspěvků na náhrady mezd firmám, na něž dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Mohou získat 80 procent vyplacené náhrady lidem v karanténě či výdělků z uzavřených provozů do 39 tisíc superhrubé mzdy a 60 procent při výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky do 29 tisíc superhrubé mzdy. Ministerstvo práce program spustilo 6. dubna. V pátek 22. května resort uvedl, že do 21. května se vyplatilo 631 tisíc příspěvků zhruba za 5,43 miliardy korun, a to za březen a duben.

Do Antiviru by ke dvěma příspěvkům, které se označují písmeny A a B, mohla přibýt podpora C. Podle návrhu zákona, který zveřejnila na svém webu vláda, by stát mohl odpustit sociální odvody a příspěvek na zaměstnanost za červen až srpen menším firmám. Úplně prominout na čtvrt roku by je mohl buď zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci, nebo s méně než 25 zaměstnanci.

Nárok na odpuštění odvodů by měl zaměstnavatel, který by od konce března nepropustil víc než desetinu pracovníků. Sociální odvody, které by měl platit, tak nesmí být nižší než 90 procent částky za březen.

Z pracovníkova výdělku odvádí firma 24,8 procenta na sociální pojištění. Další 1,2 procenta je příspěvek na politiku zaměstnanosti. Úleva by tak mohla představovat 26 procent. Odvody by si mohla snížit firma, jež by nedostávala jiný příspěvek na náhradu mzdy z programu Antivirus.

2) Home Credit zastavil exekuce

Úvěrová společnost Home Credit zastavila exekuce na základě takzvaných rozhodčích doložek, které české soudy v minulosti prohlásily za neplatné. Úvěrové firmy přesto pomocí nich vymáhaly stovky milionů od několika desítek tisíc lidí.

"Příběh 'rozhodčí doložky' skončil. Klienti jsou bez dluhů. Exekuce vedené podle doložek jsme už zastavili. Žádný z těchto nesplácených úvěrů jsme neodprodali inkasním agenturám, a ztrátu z toho tak neseme sami," uvedla firma na Twitteru.

Home Credit, který vlastní nejbohatší Čech Petr Kellner společně s Jiřím Šmejcem, tímto krokem odepsal asi 300 milionů korun. Navíc bude muset zaplatit alespoň částečné náklady exekutorům.

Firmy v minulosti pochybily, když v některých rozhodčích doložkách k úvěrovým smlouvám nejmenovaly konkrétního rozhodce. V mnoha rozhodčích doložkách je uvedena třeba jen firma, která spory bude rozhodovat, a nikoli konkrétní rozhodce. Podle Nejvyššího soudu nebyl takový výběr transparentní.

Řada splátkových firem však i po tomto datu takové rozhodčí nálezy používala a na jejich základě posílala dlužníky do exekuce.

3) Německá ekonomika je v recesi

Německá ekonomika v prvním čtvrtletí klesla kvůli koronavirové krizi proti předchozím třem měsícům o 2,2 procenta, nejvíce od globální finanční krize v roce 2009. Uvedl to Spolkový statistický úřad. Protože v předchozím čtvrtletí vykázala největší evropská ekonomika pokles o 0,1 procenta, je nyní v recesi, která se definuje jako dvě čtvrtletí poklesu za sebou. Propad hrubého domácího produktu je zároveň druhý nejprudší od znovusjednocení země v roce 1990.

Německá průmyslová a obchodní komora minulý týden v odhadu uvedla, že ekonomika země letos kvůli koronaviru klesne minimálně o deset procent. Komora je tak mnohem pesimističtější než německá vláda, která počítá s poklesem o 6,3 procenta.

4) Na stát pracujeme až do konce června

Den daňové svobody připadá letos podle výpočtů Liberálního institutu na 24. června, loni to přitom bylo takřka o měsíc dříve − 28. května. Důvodem jsou ekonomické dopady současné situace kolem šíření koronaviru.

Češi tak budou na stát letos pracovat 175 dní, tedy nejdéle od roku 2000, kdy institut začal tento den počítat. Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby jeho příjem připadá státu.

Liberální institut pro výpočet dne daňové svobody používá metodiku zaměřenou na výdajovou stranu veřejných financí.

5) Autopůjčovna Hertz zkrachovala

Autopůjčovna Hertz Global Holding požádala v USA o ochranu před věřiteli, protože její podnikatelská činnost se kvůli koronavirové pandemii zastavila a jednání s věřiteli nepřineslo potřebný výsledek. Mezinárodních operací, včetně Evropy, Austrálie a Nového Zélandu, se proces netýká.

Společnost, která působí na trhu více než 100 let, měla na konci loňského roku dluh téměř 19 miliard dolarů a po celém světě zhruba 38 tisíc zaměstnanců. Patří zatím mezi největší firmy, které kvůli pandemii musely požádat o ochranu před věřiteli.

Firmou otřáslo vládní nařízení omezující pohyb a požadavek, aby lidé zůstávali doma. Velká část výnosů společnosti pochází z půjčování aut na letištích, nyní se však tento zdroj výnosů téměř zastavil.

Historie společnosti sahá až do roku 1918, kdy Walter Jacobs založil firmu, která umožňovala zákazníkům dočasně řídit jeden z desítky vozů Model T automobilky Ford.