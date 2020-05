Někteří z nás se životem ženou jako tank. Překážky zdolávají tou nejkratší možnou cestou bez ohledu na to, jak hlubokou rýhu na Zemi i v lidských osudech po sobě zanechají. Zvláště v podnikatelském světě najdeme podobných lidí hodně. Ostré lokty jsou ostatně považovány za jeden z potřebných atributů úspěšného byznysmena. Podnikatel Jiří Grund mladší takový přístup odmítá a jeho osud ukazuje, že v byznysu lze dosáhnout úspěchu, i když se k cíli snažíte propracovat cestami mnohem klikatějšími. Cestami, po nichž sice putujete pomaleji, ale dost možná dojdete dál, a navíc za sebou nezanecháte škody. Tenhle způsob života a podnikání navenek působí až naivním dojmem. Ve skutečnosti může být ale konkurenční výhodou.

Dokazuje to ostatně i příběh rodinné firmy Grund, která již třicet let vyrábí koupelnové předložky. Ze skromných začátků se vypracovala v podnik se 150 zaměstnanci a ročními tržbami ve výši čtvrt miliardy korun. To vše se povedlo, i když se Grundovi nesnažili uspět za každou cenu. Naopak, brali ohledy jak vůči zaměstnancům, tak i k vlastní rodině, komunitě a životnímu prostředí. Pro budoucnost nejen české ekonomiky, ale vlastně celého světa by bylo záhodno, aby tenhle model ohleduplného, a tím pádem udržitelného rozvoje převzalo mnohem víc firem.

Jestli se tak stane, ukážou teprve následující roky. My jsme se pokusili do nejbližší budoucnosti nahlédnout a načrtnout směry, kterými by se česká ekonomika mohla rozvíjet. Přečtěte si, co čeká zdravotnictví, energetiku nebo třeba banky či jak promění naše hospodářství nanotechnologie a co s ním udělá automatizace a robotizace.

V aktuálním Ekonomu se ale třeba také dozvíte, jak se v příštích letech promění tvář měst po celém světě. Tlak na co nejrychlejší dodání všeho možného zboží totiž povede k tomu, že vedle bytů či kanceláří vyrostou blízko městských center také sklady.

Přeji vám hezké čtení a pevné zdraví.