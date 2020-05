Hledat zlato je všechno, jen ne čistá práce. Divočina amerického západu 19. století byla všechno, jen ne pohodová promenáda, na níž by se rodily módní trendy, které přežijí staletí. Přesto právě pod vlivem těchto dvou veličin vznikl produkt, který − minimálně v západním světě − najdete skoro v každém šatníku. Džíny. Krejčího Jacoba Davise, šijícího pro zlatokopy, napadlo zpevnit kalhotám namáhané švy kovovými cvočky, obchodník Levi Strauss pak dokázal tyto pracovní kalhoty prodat i nepracujícím na běžné nošení. Ve středu 20. května to bylo 147 let, kdy Levi Strauss dostal v roce 1873 patent na zřejmě nejdéle trvající módní trend současnosti. Zkrátka pokud na sobě máte modré džíny, můžete jim zazpívat "happy birthday".