Do dnešního dne navštívil přesně 70 zemí světa. Karel Diviš, spoluzakladatel, většinový vlastník a výkonný ředitel IT společnosti IDC-softwarehouse, si vede přesnou cestovatelskou statistiku. Doma má stírací mapu, na které nenavštívené země jsou šedé a ty, kde už byl, září barevně. "Je to něco jako stírací los, já vyhrávám každým setřením nové zážitky, poznávám zajímavé lidi, jejich zvyky, jazyk a kulturu," říká bývalý sportovní redaktor ČT. Po světě pohání 44letého podnikatele jasný cíl. "Mám sen, aby jednou ta mapa byla celá odkrytá, aby nebyla šedá. Chtěl bych každou zemi na světě navštívit alespoň jednou."