Vytvořit místo s ideální atmosférou pro neformální pracovní schůzky, drink po náročném dni či malou oslavu s přáteli − takový byl plán advokáta Ondřeje Trubače, když se chystal otevřít vlastní bar. Jeho vize se naplnila a Schody Home Bar na pražské Malé Straně funguje až na vynucenou přestávku kvůli epidemii koronaviru bezmála dva roky. "Jsem společenský člověk a součástí mého života jsou častá pracovní i mimopracovní setkání," vysvětluje. Bar, který pokládá za srdeční záležitost, je Trubačův první gastronomický projekt. "Přímou zkušenost v oboru jsem předtím neměl, trochu jsem se ale inspiroval a poučil od bratra, který v hlavním městě provozuje podniků hned několik," popisuje Trubač, který v Praze řídí rovněž advokátní kancelář s kolegou Petrem Břízou.

Baru, který se jako místo k osvěžení nabízí přímo po cestě na Pražský hrad a zpět, pracovně říká prostě "Schody". Primárně sice působí v advokacii, v podniku se však rád zastaví jako host, když to čas dovolí, a snaží se dohlížet na jeho chod.

"Koncept mi pomohl sestavit tým profesionálů z baru Parlour, který rovněž nastavil kvalitu drinků. Interiér zase nese rukopis úspěšného designérského dua Vrtiška & Žák," popisuje advokát charakter baru, kde na podlaze i stěnách na první pohled zaujme mozaika vytvořená z hexagonové dlažby v různých odstínech béžové a hnědé.

Za barem potom vznikají koktejly všech barev a nechybí mezi nimi ani dvojice drinků pojmenovaná po zakladatelích advokátní kanceláře − koktejl Trubač na bázi rumu a jeho "kolega" Bříza, jehož základem je likér. "Když kancelář slavila páté výročí, přišli naši barmani s myšlenkou vytvořit dva drinky, které nás určitým způsobem budou vystihovat. Myslím, že se jim to podařilo," říká spokojeně majitel baru.

Foto: Lukáš Oujeský

Koronavirová krize a s ní související vládní opatření se nevyhnuly žádné z oblastí podnikání, tedy ani Schody Home Baru. "I my jsme museli načas zavřít. Nicméně hned, jak to situace umožnila, jsme zprovoznili okénko. Funguje od pátku do neděle," pokračuje Ondřej Trubač s tím, že přes den si hosté mohou dát například výběrovou kávu, v pátek a v sobotu se okénko navečer promění v sofistikované barové okno, kde zákazníkům barman namíchá koktejl na přání. "Zatím sice nikoho nesmíme pustit dovnitř, ale máme sympatické řešení, jak hosty pohodlně usadit přímo na zámeckých schodech. Během vlahých večerů jim také rádi zapůjčíme podsedáky ve tvaru pusinek, které podtrhují romantickou atmosféru místa."

Díky advokátní kanceláři, ale také díky baru si prý uvědomuje, jak důležité je obklopit se týmem schopných a šikovných lidí. "Je potřeba mít kolem sebe špičkové profesionály v oboru, ale současně také ty, s nimiž se rád uvidím i po práci," dodává s tím, že bez správných lidí je každý projekt jen myšlenkou na papíře.